Fortaleza perde para Juventude na ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A2

Fortaleza e Juventude se enfrentaram no CT Ribamar Bezerra pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A2. Crédito: João Moura/Fortaleza EC

O Fortaleza foi derrotado na tarde deste domingo, 30, pelo Juventude por 1 a 0, em jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A2 de 2024. Afobada, a equipe comandada por Erandir pouco conseguiu construiu apesar de jogar como mandante e viu a camisa 11 da equipe jaconera, Thalita, construir a vantagem para o grupo gaúcho aos 41 minutos do segundo tempo, com um gol de cabeça. Apesar de jogar como visitante, o Juventude não teve medo de se lançar ao jogo e teve o domínio da posse de bola durante todo o primeiro tempo. O Fortaleza, atento ao comportamento da equipe adversária, se limitava a passar boa parte do jogo pressionando o grupo alviverde na marcação e tentando trabalhar em cima de contra-ataques. Nos primeiros minutos da partida, as Leoas pouco conseguiram produzir ofensivamente já que a camisa 9, Bea, estava bem marcada por duas defensoras. Nesse enredo, as boas chances de gol só começaram a nascer para as Leoas após a parada técnica, aos 25 minutos. Antes disso, quem mais tentava chegar na meta adversária era o Juventude, especialmente com a camisa 11 Thalita, mas a marcação tricolor não dava espaço para que o time jaconero finalizasse. Após a parada técnica, a equipe visitante ficou ainda mais ousada, se lançar mais ao jogo e passou também a ter mais faltas, que foram defendidas pela goleira Renata ou chutadas para fora. O Fortaleza conseguiu, apesar das limitações, criar chances de gol, ainda que não tenha balançado as redes. Aos 40 minutos, a camisa 9 Bea conseguiu colocar uma bola na trave. Vendo a dificuldade de se infiltrar na defesa gaúcha, a camisa 11, Deise, também tentou uma finalização, mas de distância, de modo que a bola foi embora por cima da trave da goleira Cláudia.

O Fortaleza conseguiu, apesar das limitações, criar chances de gol, ainda que não tenha balançado as redes. Aos 40 minutos, a camisa 9 Bea conseguiu colocar uma bola na trave. Vendo a dificuldade de se infiltrar na defesa gaúcha, a camisa 11, Deise, também tentou uma finalização, mas de distância, de modo que a bola foi embora por cima da trave da goleira Cláudia. No segundo tempo, apenas o Juventude executou mudanças nos primeiros minutos. O jogo seguiu pegado, com o time gaúcho passando a dar mais espaço e tentando crescer em contra-ataques, mas o Fortaleza estudava maneiras de se manter menos amarrado ao que ritmava o time alviverde. Desse modo, além de criar maiores chances de gol que na primeira etapa, as Leoas também conseguiram assustar as adversárias em alguns momentos como aos 18 minutos, com gol marcado — mas anulado — por Bea. O Juventude não desistia da partida, mas a equipe tricolor não cedia tanto quanto na primeira etapa.