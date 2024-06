Mais de 34 mil torcedores garantem presença para Fortaleza x Juventude

O Fortaleza divulgou uma parcial de ingressos confirmando a presença de 34.292 torcedores para a partida contra o Juventude, na tarde deste domingo, 30 de junho. A Arena Castelão será o palco do confronto, válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A torcida do Tricolor do Pici demonstrou seu habitual comparecimento para o duelo, com 21.920 torcedores tendo realizado o check-in. Além do mais, outros 12.372 ingressos já foram vendidos até o momento, totalizando mais de 34 mil espectadores aguardados no estádio.

A partida está marcada para às 16 horas (horário de Brasília) e pode fazer com que o Leão suba na tabela em caso de vitória. Atualmente com 17 pontos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda pode terminar a rodada com a mesma pontuação do quinto colocado – hoje o Cruzeiro.