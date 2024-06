CBF divulga data e local de Criciúma x Fortaleza, pela Série A

Partida pela terceira rodada do Brasileirão foi adiada em abril por conta das quartas de final da Copa do Nordeste em que o Leão do Pici enfrentou o Altos-PI

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 28, a nova data do duelo entre Fortaleza e Criciúma, pela terceira rodada da Série A do Brasileirão. A partida entre as equipes irá ocorrer no dia 24 de julho, quarta-feira, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, às 19 horas.

O embate, que deveria ter sido realizado entre os dias 20 e 21 de abril, havia sido adiado em decorrência do calendário da Copa do Nordeste. Na ocasião em que teria que jogar com a equipe catarinense, o Fortaleza enfrentou — e goleou — o Altos-PI pelas quartas de final do certame regional em que posteriormente a equipe se sagrou campeã diante do Sport.

Pelo Brasileirão, antes do jogo contra o Criciúma na nova data prevista, o Fortaleza disputará outras seis partidas. O próximo jogo do Leão pela Série A já será neste domingo, 30, quando o grupo comandado por Vojvoda recebe o Juventude às 16 horas na Arena Castelão.