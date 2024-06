Lucas Sasha, do Fortaleza, espera jogo difícil contra o Juventude e pede Castelão "cheio"

Recentemente, o meia teve um estiramento ligamentar no joelho direito, que o deixou de fora por algumas rodadas. Diante do Alviverde, pôde atuar novamente por uma partida completa

O volante Lucas Sasha, do Fortaleza , atuou desde os oito minutos do primeiro tempo na vitória tricolor contra o Palmeiras , por 3 a 0, na última quarta-feira, 26. Na oportunidade, o camisa 88 entrou na vaga de Zé Welison, que saiu machucado.

Recentemente, o meia teve um estiramento ligamentar no joelho direito, que o deixou de fora por algumas rodadas. Diante do Alviverde, pôde atuar novamente por uma partida completa.

“Muito bom poder voltar a jogar uma partida praticamente completa, joguei novamente 90 minutos, me senti muito bem, nas últimas quatro partidas pude entrar em três delas, então estou bem feliz com a volta. Por conta do período parado, sei que ainda posso evoluir e vou em busca dessa evolução juntamente com todo o time”, concluiu.