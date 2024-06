Ex-Fortaleza, Crispim exalta Vojvoda e relembra jogos em 2021: "A gente já sabia que ia ganhar"

Meia Lucas Crispim na saída do hotel para o jogo Cuiabá x Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Naquele ano, o Leão do Pici foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro ao encerrar o torneio na quarta colocação, lugar que o garantiu na Libertadores do ano seguinte. Além disso, a equipe chegou nas semifinais da Copa do Brasil e ainda foi campeã cearense. Elogios à Vojvoda Em outro momento, o ex-camisa 10 do Tricolor de Aço também enalteceu o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, técnico do clube desde 2021. Em sua fala, Crispim relembrou um episódio curioso e exaltou o lado humano do comandante argentino. "Ele tem o grupo na mão, não é vaidoso. Ele quer saber o motivo de tu ficar triste, quer saber do teu pessoal [...] Ele vive o Fortaleza intensamente, morou no clube. Eu lembro até hoje, estava vendo NBA com o Éderson e o Robson, aí o segurança bateu na porta: 'Crispim e Éderson, Vojvoda está chamando'. Olhei para o Éderson: 'O que a gente fez, cara?'. Aí fomos e ele mostrou cinco telas de vídeo. Em uma dessas telas, era um jogo contra o Internacional que ganhamos de 5 a 1 e ele estava corrigindo o que a gente fez de errado. Ele é um cara muito especial."