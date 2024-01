"O Laion vai ficar para sempre na minha memória", diz Crispim em post de despedida do Fortaleza

Conforme antecipou o Esportes O POVO, o meia Lucas Crispim não permanecerá no Fortaleza em 2024. Acertado com o Buriram United, da Tailândia, o jogador de 29 anos se despediu do Leão do Pici nesta segunda-feira, 8, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Na oportunidade, o agora ex-camisa 10 destacou momentos especiais que viveu na sua passagem pelo clube e garantiu que o time tricolor "vai ficar para sempre" na sua memória.

"Fortaleza Esporte Clube, me despedir de você não vai ser fácil. Aqui vivi coisas que jamais pude imaginar. Ganhei títulos, me apaixonei por uma nação, ganhei mais títulos, realizei sonhos, fui pai e minha filha nasceu em Fortaleza. O Laion vai ficar para sempre na minha memória e para sempre no meu coração", disse.