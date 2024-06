Fortaleza chega a três jogos consecutivos sem sofrer gol como mandante

Marca teve início na vitória contra o Athletico Paranaense por 1 a 0, conquistada no último dia 2 de junho, pela Série A

Com o resultado positivo, o time leonino chegou ao seu terceiro jogo consecutivo sem sofrer gol como mandante. A marca teve início na vitória contra o Athletico Paranaense por 1 a 0 , conquistada no último dia 2 de junho, no Estádio Presidente Vargas, pela Série A.

Nesta quarta-feira, 19, o Fortaleza venceu o Grêmio por 1 a 0, na Arena Castelão , em jogo da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Sob forte chuva, o Leão contou com um gol de Lucero, ainda na primeira etapa, para bater a equipe gaúcha.

Depois, foi a vez de não ser vazado diante do CRB, na primeira final da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Tricolor de Aço venceu por 2 a 0 com gols de Moisés e Lucero.

Agora, ante o Grêmio, o Fortaleza volta sair ileso em mais um confronto dentro dos seus domínios. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 23, diante do Atlético-MG, fora de casa. Em seguida, o time leonino recebe o Palmeiras, na quarta, 26, no Castelão.