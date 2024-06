Governador recebe parte da comissão do Fortaleza tricampeã do Nordeste

Membros da delegação do Fortaleza reunidos com o governador do estado, Elmano de Freitas Crédito: Divulgação/SECOM

O político exaltou a conquista do clube e o momento vivido pelo esporte local. ""Fiz questão de receber o clube para parabenizar por mais essa importante conquista. O futebol cearense tem se consolidado como a principal força do Nordeste, com seis títulos regionais nos últimos 10 anos. Meus parabéns a todos que fazem o dia a dia do clube". Os membros do Leão conversaram com o chefe de estado e aproveitaram para levar a taça conquistada no último domingo, 9, diante do CRB-AL, em Maceió, nas penalidades. Este foi o terceiro Nordestão da agremiação em seis anos, além de ter sido o sexto troféu cearense em dez temporadas.