Felipe Fernandes de Lima apita duelo entre Bahia e Fortaleza pela Série A

O árbitro Felipe Fernandes de Lima, da Federação Mineira de Futebol (FMF), será o comandante da partida entre Bahia e Fortaleza, nesta quinta-feira, 13, pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA.

Este será o segundo jogo que o juiz irá apitar do Leão do Pici no torneio. O primeiro foi o empate por 0 a 0, diante do Corinthians, na Neo Química Arena.