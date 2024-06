Pacheco conquista Nordestão por Fortaleza e Ceará sendo titular nas duas campanhas

O atleta foi campeão com o Ceará em 2020 e com o Fortaleza em 2024 Crédito: Reprodução: Instagram/Bruno Pacheco

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco chegou ao seu segundo título na Copa do Nordeste após o Fortaleza bater o CRB nas penalidades, na tarde deste domingo, 9, no estádio Rei Pelé. Contudo, vestiu cores diferentes para tocar na almejada orelhuda em outra ocasião. Agora campeão com o Tricolor, o atleta já ergueu a taça pelo Ceará. Em ambas as ocasiões, Pacheco foi titular e peça importante nas conquistas dos clubes cearenses. Em 2020, Pacheco atuou em 11 partidas pelo Alvinegro de Porangabuçu na competição e foi campeão ao bater, junto ao plantel do clube, o Bahia, por 3 a 2 no agregado, nas finais do Nordestão. Pelo Vovô, também jogou o torneio em 2021, atuando em 10 jogos e chegando novamente à final, além dos dois jogos realizados em 2022. Pelo Fortaleza, caiu nas semifinais em 2023, mas conquistou a taça em 2024 após disputa de pênaltis em Maceió. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com os sete jogos realizados pelo Fortaleza nesta edição e os dois na temporada passada somados às campanhas pelo Vovô, Pacheco já tem 32 jogos, três finais e dois títulos pelos clubes cearense em Copas do Nordeste.