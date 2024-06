Na Arena Castelão, tricolores comemoram tricampeonato do Fortaleza no Nordestão

O Fortaleza se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste após vencer o CRB nos pênaltis, em Maceió, neste domingo, 9. Nos 90 minutos o Tricolor do Pici perdeu por 2 a 0, o que deixou o placar agregado igualado

O Fortaleza se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste após vencer o CRB nos pênaltis, em Maceió, neste domingo, 9. Nos 90 minutos o Tricolor do Pici perdeu por 2 a 0, o que deixou o placar agregado igualado.

Com direito a bar, banda, área infantil e dois telões para os torcedores acompanharem ao duelo decisivo, os tricolores encontraram um ambiente animado para assistir ao confronto e, após a conquista, comemorarem o título de tricampeão do Nordestão.

O começo da noite deste domingo, 9, foi de festa na Arena Castelão. O estádio recebeu os torcedores tricolores no setor premium para assistir a o segundo jogo da final da Copa do Nordeste 2024, disputada contra o CRB, em Maceió.

Após perder a vantagem construída na Arena Castelão, onde venceu por 2 a 0, o Tricolor do Pici levantou a taça na disputa de pênaltis, com Yago Pikachu fazendo a quinta e última cobrança de pênaltis.

Aos 76 anos, Edvaldo Viana aproveitou a a oportunidade de assistir a final da Copa do Nordeste no estádio com a família, a filha Graça Viana, de 42 anos, e a esposa Karine Viana, de 69 anos.