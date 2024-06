Pikachu revela que Fortaleza pensou em desistir do Nordestão após atentado

Autor do gol que deu o título da Copa do Nordeste ao Fortaleza, nos pênaltis, Yago Pikachu comentou, na saída do gramado sobre a conquista do tricolor, neste domingo, 9, contra o CRB-AL. Na oportunidade, o camisa 22 destacou a parte mental do time, relembrando as últimas decisões que o Leão perdeu nas penalidades.

"Não tava (o roteiro). Conseguimos controlar no primeiro tempo a pressão do adversário. No segundo tempo, sabíamos que eles viriam para o tudo ou nada. Mas tivemos uma mentalidade muito forte nos pênaltis, era um sofrimento para gente, nas últimas não fomos felizes, mas tivemos a cabeça forte.