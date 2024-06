Com 20 gols, Fortaleza encerra Nordestão com título e melhor ataque

Ao todo, 12 jogadores participaram diretamente, com gols ou assistências, nas vezes em que o Tricolor balançou as redes

Campeão após bater o CRB nas penalidades, no estádio Rei Pelé, na grande final da Copa do Nordeste 2024, o Fortaleza terminou o torneio regional com o melhor ataque. Tendo Moisés como artilheiro, o Tricolor somou 20 gols na competição.

Ao todo, 11 jogadores participaram diretamente, com gols ou assistências, nas vezes em que o escrete vermelho-azul-e-branco balançou as redes. O trio de principal influência foi Moisés, com sete gols e uma assistência; Lucero, com 3 tentos anotados e dois passes para gols; e Kervin Andrade, revelação do Leão da competição, que contribuiu com uma assistência e marcou três gols.

Destaque do Fortaleza no torneio, em especial na reta final, marcando três gols nas semifinais, Moisés ficou ainda com o prêmio de artilheiro do Nordestão.