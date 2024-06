Fortaleza arrecada R$ 6,6 milhões em campanha vitoriosa na Copa do Nordeste

O Fortaleza se sagrou campeão da Copa do Nordeste pela terceira vez na tarde deste domingo, 9. Mesmo sendo derrotado por 2 a 0 no tempo regulamentar. Por ter vencido o jogo de ida pelo mesmo placar, a decisão foi para os pênaltis e o Tricolor venceu por 5 a 4. Com o título, o Leão do Pici recebeu R$ 2,1 milhões de premiação e alcançou R$ 6,6 milhões acumulados em toda a campanha do Nordestão 2024.

Por ter começado na “cota 1” da competição – por conta do ranking de clubes da CBF – ao lado de Ceará, Bahia e Sport, o Leão do Pici recebeu R$ 3,3 milhões por jogar a fase de grupos. Depois, recebeu R$ 525 mil e R$ 735 mil por avançar às quartas e, posteriormente, às semifinais. Na final, a premiação foi de R$ 1,3 milhões para o vice e R$ 2,1 milhões para o grande campeão.