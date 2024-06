Vojvoda passa Ceni e se torna técnico mais vencedor da Copa do Nordeste com o Fortaleza

Tricolor do Pici conquistou terceiro título da Orelhuda neste domingo, 9, ao superar o CRB no acumulado dos dois jogos da final

O Fortaleza se sagrou campeão da Copa do Nordeste pela terceira vez em sua história neste domingo, 9, ao superar o CRB nos pênaltis no estádio Rei Pelé, em Alagoas. No tempo regulamentar, a equipe alagoana superou o Leão por 2 a 0 em casa e no jogo de ida, na Arena Castelão, a equipe cearense havia vencido pelo mesmo placar. Com o título conquistado, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda superou Rogério Ceni e se tornou o técnico mais vencedor da competição com a camisa do Tricolor do Pici, com dois títulos da Orelhuda.

Rogério Ceni comandou o Leão na conquista de 2019 diante do Botafogo-PB. Já Vojvoda esteve a frente do grupo tricolor no bicampeonato de 2022, conquistado em cima do Sport, e no tricampeonato de 2024.

Recentemente, o treinador argentino se tornou longevo e vitorioso da história do Fortaleza e foi homenageado pelos funcionários e torcedores do clube. Em resposta, ele se declarou ao clube e ao trabalho feito no Pici, ressaltando a felicidade por fazer o que ama todos os dias.