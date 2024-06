Com sete gols, Moisés encerra Copa do Nordeste 2024 como artilheiro

No ranking, o camisa 21 ficou na frente de Anselmo Ramon, do CRB, e Gustavo Coutinho, do Sport, que marcaram cinco gols cada

O atacante Moisés, do Fortaleza, encerrou sua participação na Copa do Nordeste de 2024 com uma marca importante para sua carreira. Além do título conquistado, o camisa 21 terminou o torneio sendo o artilheiro isolado com sete gols marcados.

No ranking, ele ficou na frente de Anselmo Ramon, do CRB, e Gustavo Coutinho, do Sport, que finalizaram na segunda colocação com cinco gols cada. A terceira posição ficou com Erick Pulga (Ceará), Thaciano (Bahia) e Vinícius Barata (Maranhão), que assinaram três tentos.