Futebol cearense conquista quinto título de Nordestão em seis anos após tri do Fortaleza

Neste domingo, 9, o Fortaleza confirmou a hegemonia do futebol cearense na Copa do Nordeste ao bater o CRB nos pênaltis e garantir o seu tricampeonato na competição. Esse é o quinto título regional do Estado no intervalo de seis anos.

O domínio cearense teve início em 2019, com o próprio Leão. Na oportunidade, a equipe bateu o Botafogo-PB nos dois jogos da final. No ano seguinte, o Ceará superou o Bahia com autoridade e levantou a taça.