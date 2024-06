Vojvoda ultrapassará Rogério Ceni em títulos caso conquiste Copa do Nordeste

Para sacramentar o título do Nordestão contra o CRB-AL, após a vitória por 2 a 0 no duelo de ida, o Leão do Pici pode até perder por um gol de diferença. Vitória ou empate garantem o tricampeonato ao Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda está próximo de superar Rogério Ceni, treinador do Fortaleza entre 2018 e 2020, em títulos. Para isso, o argentino de 49 anos precisará conduzir o Leão do Pici ao título da Copa do Nordeste 2024. Em caso de conquista, o ídolo leonino chegará ao quinto troféu pelo Tricolor de Aço desde 2021.

Vojvoda está disputando a sétima final pelo Fortaleza. Nas seis finais disputadas anteriormente, conquistou quatro títulos, sendo três do Campeonato Cearense e um da Copa do Nordeste. Os vice-campeonatos aconteceram em 2023, na Copa Sul-Americana, contra a LDU (EQU), e em 2024, no Estadual, contra o arquirrival Ceará.

Rogério Ceni, por sua vez, chegou em quatro decisões pela equipe leonina. O único vice-campeonato aconteceu em 2018, quando perdeu o Campeonato Cearense para o arquirrival. No mesmo ano, porém, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Entre 2019 e 2020, foram dois títulos estaduais e uma Copa do Nordeste.