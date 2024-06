Lucero atinge 50 participações em gols em 95 partidas pelo Fortaleza

O centroavante Juan Martín Lucero atingiu a marca de 50 participações em gols pelo Fortaleza. Diante do CRB-AL, pelo duelo de ida da final da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 5, o argentino marcou o 39° tento com a camisa do Tricolor do Pici.

Além dos 39 gols, Lucero registra 11 assistências em 95 partidas disputadas pelo Fortaleza desde 2023. Nesta temporada, o 'El Gato' marcou 15 vezes e deu quatro passes para os companheiros marcarem.

O camisa 9 lidera a artilharia do Leão de Aço em 2024, seguido por Moisés e Yago Pikachu, com 10, e Kervin Andrade, com sete gols. Lucero ainda é o terceiro atleta com mais partidas disputadas no ano, com 32, atrás de João Ricardo e Yago Pikachu, com 33. O centroavante atuou por 2.186 minutos com a camisa do Fortaleza na temporada.