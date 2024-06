Moisés vira maior artilheiro do Fortaleza na história da Copa do Nordeste

Artilheiro da atual edição do torneio regional, com sete gols, Moisés marcou o seu 11º gol na competição

O gol marcado por Moisés na primeira partida da final contra o CRB, pela Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 5, teve um sabor especial para o camisa 21 do Fortaleza: o tento tornou o atacante no maior artilheiro tricolor na história do Nordestão.

Artilheiro da atual edição do torneio regional, com sete gols, Moisés marcou o seu 11º gol na competição e ultrapassou Clodoaldo, que possui 10 tentos com a camisa vermelho-azul-e-branca. No clube desde 2022, o atual camisa 21 marcou três vezes na Copa do Nordeste daquele ano. Em 2023, o atacante marcou apenas um gol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Moisés e Clodoaldo, o ranking de artilheiros tricolores na Copa do Nordeste também conta com Lucero, com nove gols, e Pikachu, Júnior Santos e Bechara, cada um com oito gols. Os dados são de David Barboza, autor e pesquisador do Almanaque do Fortaleza.