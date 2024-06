João Ricardo exalta sistema defensivo do Fortaleza: "Conseguimos segurar o resultado"

O Fortaleza venceu a equipe do Athletico-PR, neste domingo, 2, por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas. No entanto, por pouco, o Tricolor viu o resultado escapar. Aos 30 minutos do segundo tempo, Erick chutou forte, de dentro da área, mas João Ricardo fez grande defesa.

Após o confronto, o goleiro leonino falou sobre o lance e destacou o sistema defensivo. "Fico feliz pela defesa. Trabalhamos para isso: momentos decisivos. Mas parabenizar a equipe pela entrega, pelo empenho".