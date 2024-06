Diante do Athletico-PR, Kuscevic marca seu segundo gol com a camisa do Fortaleza

As boas atuações por pouco o levaram à Copa América. O jogador chegou a estar na pré-lista da seleção do Chile, porém não foi convocado por Ricardo Gareca

O grande herói do Fortaleza, neste domingo, 2, diante do Athletico-PR foi o zagueiro Benjamin Kuscevic. O chileno foi o responsável pelo único gol tricolor na vitória por 1 a 0. Esse foi o segundo tento do defensor desde sua chegada.

O primeiro havia sido no dia 4 de março, diante do Fluminense-PI, na fase inicial da Copa do Brasil. Naquela oportunidade, o Leão triunfou por 3 a 0, em Teresina.