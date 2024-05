Fortaleza na Sul-Americana: sorteio das oitavas de final é nesta segunda; veja possíveis rivais

Garantido de forma direta nas oitavas, o Leão conhecerá no sorteio os dois possíveis adversários no mata-mata, que antes vão se enfrentar no playoff do torneio

O sorteio definirá os confrontos do playoff da competição continental, que envolve times que terminaram a fase de grupos da Sula na segunda posição contra os terceiros colocados na Copa Libertadores. Assim, o Leão conhecerá as duas possibilidades de adversários que poderá enfrentar nas oitavas.

Em comunicado oficial, a Conmebol confirmou que o sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana acontecerá na próxima segunda-feira, 3 de junho, na cidade de Luque, no Paraguai, onde fica a sede da entidade. O Fortaleza , que se classificou como líder do Grupo D, garantiu vaga direta.

Na última temporada, por exemplo, o Fortaleza encarou o Libertad, do Paraguai, equipe que havia sido eliminada da Libertadores e avançou no playoff da Sul-Americana. Na ocasião, o time comandado por Vojvoda venceu por 2 a 1 no placar agregado e avançou no certame – chegando até a grande final posteriormente.

Vale ressaltar que, independente do adversário vindo do playoff, o Fortaleza terá a vantagem de decidir o segundo jogo das oitavas como mandante. Na campanha geral, o Tricolor teve o quinto melhor desempenho, atrás do Racing-ARG (1º), Corinthians (2º), Independiente Medellín-COL (3º) e Lanús-ARG (4º).