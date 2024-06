Fortaleza mantém invencibilidade na Série A após vitória diante do Athletico

Leão do Pici entrou em campo seis vezes pelo certame nesta temporada, somando duas vitórias e quatro empates

O Fortaleza superou o Athletico Paranaense por 1 a 0 neste domingo, 2, em jogo da sétima rodada do Brasileirão Série A. No duelo, a equipe tricolor encerrou o jejum de vitórias em casa na competição e ainda manteve sua invencibilidade no torneio.

Ao todo, o Leão do Pici entrou em campo seis vezes pelo certame nesta temporada, somando duas vitórias e quatro empates. Décimo primeiro colocado com dez pontos, o time de Juan Pablo Vojvoda marcou seis gols e sofreu quatro.