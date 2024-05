Com seis gols, Lucero assume artilharia da Sul-Americana 2024

Artilheiro do Fortaleza por competições internacionais, o centroavante Juan Martín Lucero anotou o sexto gol na Copa Sul-Americana 2024 e assumiu a artilharia do torneio da Conmebol. O argentino de 32 anos divide o posto com Walter Bou, do Lanús-ARG, Brayan León Muñiz, do Independiente Medellín-COL, e Adrián Martínez, do Racing-ARG.

Lucero marcou pelo Tricolor do Pici contra Nacional Potosí (3x), Boca Juniors (2x) e Sportivo Trinidense.

Pelo Fortaleza, o centroavante argentino lidera a artilharia em competições internacionais, com 11 gols assinalados em 20 partidas disputadas.