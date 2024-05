Joia do Fortaleza, Kervin integra pré-lista da Venezuela para Copa América

Pela equipe profissional do Fortaleza, Kervin já soma dez participações em gols nos 17 jogos disputados. Ao todo, são seis gols marcados e quatro assistências distribuidas

Tendo sido o primeiro atleta em atividade por um clube cearense a ser convocado – em março deste ano – para a seleção principal, o jovem de 19 anos estreou ante a Guatemala e jogou também uma partida-treino contra o Houston Dynamo da MLS, na qual contribuiu com gol e assistência.

O meio-campista Kervin Andrade, do Fortaleza, foi um dos escolhidos para integrar a lista provisória da seleção venezuelana para a Copa América de 2024. A divulgação foi feita na manhã desta segunda-feira, 13, no perfil oficial da “Vinotinto”.

Após se destacar na Copinha pelo Tricolor, o venezuelano foi alçado ao time profissional pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Andrade conquistou espaço rapidamente e se tornou um dos principais destaques do elenco no primeiro trimestre de 2024.

Antes um impecílio, a documentação do jogador já foi resolvida quando foi disputar os amistosos no Estados Unidos ante Itália e Guatemala. A Vinotinto estreia no dia 22 de junho, ante o Equador, pelo grupo B da competição.