Fortaleza chega a quase R$ 10 milhões arrecadados com classificação às oitavas da Sula

Garantido na liderança do grupo D da Copa Sul-Americana após a vitória por 2 a 1 ante o Sportivo Trinidense nesta quarta-feira, 29, na Arena Castelão, o Fortaleza chega a R$ 9,9 milhões arrecadados na atual edição da competição continental. A verba alcançada é uma somatória do prêmio fixo de participação na fase de grupos, bônus por vitórias e classificação às oitavas.

Todas as equipes que disputaram o certame tiveram a garantia de 900 mil dólares (R$ 4,5 milhões aproximadamente) em premiações. Com as quatro vitórias conquistadas, o Fortaleza recebeu mais 460 mil dólares (R$ 2,3 milhões na cotação atual) em bônus.