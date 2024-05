Junior Barranquilla não exercerá direito de compra e Ceballos retorna ao Fortaleza

Zagueiro Ceballos na chegada para o jogo Fortaleza x Campinense, no PV, pela Copa do Nordeste 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Junior Barranquila, da Colõmbia, não irá exercer o direito de compra do zagueiro Brayan Ceballos, emprestado ao time colombiano pelo Fortaleza. O jogador possui contrato com o Leão do Pici até dezembro de 2026 e a tendência é de um novo empréstimo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pipe Sierra e confirmada pelo Esportes O POVO Desde 2023 em seu país natal, Ceballos entrou em campo por apenas 20 jogos. Nesse período, chegou a contribuir com um gol. Em 2024, foram oito aparições, sendo seis entre os titulares. Alguns times já fizeram consulta com a intenção de comprar o jovem atleta.