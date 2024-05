Fortaleza pode chegar a R$ 20 milhões em premiação caso avance na Copa do Brasil e no Nordestão

Dos R$ 19.770 milhões somados até aqui, R$ 6.225 milhões são provenientes da Copa Sul-Americana, R$ 5.460 milhões da Copa do Brasil e R$ 4.620 milhões da Copa do Nordeste

O Fortaleza está próximo de atingir a marca de R$ 20 milhões em premiações em 2024. Caso avance para às oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira, 21, o Leão do Pici irá embolsar R$ 3.465 milhões. Na temporada, o Tricolor de Aço faturou, até aqui, por receitas provenientes da Copa do Nordeste e da Copa Sul-Americana, além do mata-mata nacional, R$ 19.770 milhões.

O montante de R$ 20 milhões pode ser ultrapassado caso o elenco leonino consiga, além da classificação na Copa do Brasil, a vaga para à final da Copa do Nordeste. O duelo contra o Sport, marcado para o domingo, 26, às 18 horas (de Brasília), pode render entre R$ 1,361 milhão (cota de vice-campeão) e R$ 2,094 milhões (cota de campeão) ao Fortaleza.

Dos R$ 19.770 milhões somados até aqui, R$ 6.225 milhões são provenientes da Copa Sul-Americana, R$ 5.460 milhões da Copa do Brasil e R$ 4.620 milhões da Copa do Nordeste.