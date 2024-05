Vojvoda igualará marca histórica de jogos no comando do Fortaleza diante do Sport

Argentino igualará Moésio Gomes como o treinador com mais jogos à frente do Tricolor na história: 232

Técnico do Fortaleza desde 2021, Juan Pablo Vojvoda vai registrar mais uma marca histórica neste domingo, 26, diante do Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024. No duelo, o argentino igualará Moésio Gomes como o treinador com mais jogos à frente do Tricolor na história: 232.

Ao todo, o comandante treinou o Leão do Pici em 111 vitórias, 59 empates e 61 derrotas. No recorte, são 367 gols marcados e 230 sofridos. Além disso, ele conquistou três títulos do Campeonato Cearense, um da Copa do Nordeste, duas classificações à Libertadores e a disputa da final da Copa Sul-Americana.