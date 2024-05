Antes do reencontro, Titi cobra maior segurança para o Fortaleza em jogo contra o Sport

Zagueiro também demonstrou indignação por impunidade do caso após a soltura de sete suspeitos pelo atentado poucos dias antes da partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste

Em busca de uma vaga na final da Copa do Nordeste, o Fortaleza irá retornar à Arena Pernambuco neste domingo, 26, onde enfrentará mais uma vez o Sport. O reencontro é doloroso ao Tricolor do Pici, pois o ônibus que deslocava o time no último confronto entre as equipes foi alvo de um atentado por parte da torcida do Leão da Ilha.

Relembrando o episódio, o zagueiro Titi lamentou que suspeitos do crime tenham sido soltos na última terça-feira, 21.

"É triste. Como você disse, é inacreditável a gente ter vivido e passado por tudo aquilo naquela noite e, na semana do confronto contra eles, ter a liberdade daqueles indivíduos que estavam envolvidos. Tem muito mais ainda, sabemos disso", salientou.