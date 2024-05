CBF escala Caio Max para apitar Sport x Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste

A partida entre Sport e Fortaleza será a oitava de Caio Max como árbitro por competições da CBF em 2024. Anteriormente, o potiguar arbitrou quatro partidas da Copa do Nordeste, incluindo o Clássico-Rei, uma da Série A, uma da Série B e uma da Copa do Brasil

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) escalou Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, para apitar Sport x Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste. A partida acontece no domingo, 26, às 18 horas (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Caio Max será auxiliado pelos assistentes Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de Franca Costa, também do Rio Grande do Norte. O potiguar Leonilson Fernandes Trigueiro Filho atuará como quatro árbitro, enquanto o pernambucano Tulio de Farias Ribeiro Caldas será o quinto árbitro.

A arbitragem de vídeo (VAR) ficará sob responsabilidade do norte-rio-grandense Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, com auxílios de Flavio Gomes Barroca, do Rio Grande do Norte, Antonio Dib Moraes de Sousa, do Piauí, e Silvio Eduardo Silva e Silva, do Maranhão.