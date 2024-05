Kervin vive cenários de herói e vilão do Fortaleza em intervalo de uma semana

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-03-2024: Kervin. Fortaleza x Maracanã empatam de 1 a 1 pelo Campeonato Cearense na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Uma semana após marcar um gol heroico que resultou no empate do Fortaleza contra o Boca Juniors na La Bombonera e garantiu a liderança provisória na Sul-Americana, o meia Kervin Andrade perdeu o pênalti que eliminou o Tricolor da Copa do Brasil 2024. No confronto ante o Vasco, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 21, o atleta de 19 anos entrou na segunda etapa e cobrou o quinto pênalti da disputa, parando nas mãos de Leo Jardim. O jovem venezuelano vem sendo um personagem constante na temporada do Fortaleza. Com sete tentos anotados e quatro assistências em 19 jogos, Kervin é o jogador com 20 anos ou menos que soma mais participações em gols na temporada. Contudo, passou pelo seu primeiro momento de vilania no escrete vermelho-azul-e-branco ao desperdiçar a última cobrança em São Januário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na mesma competição nacional, logo na primeira fase, o Fortaleza também foi para as penalidades. Naquela ocasião, contra o Retrô, o Leão do Pici desperdiçou as duas primeiras cobranças, com Calebe e Lucero, e Kervin pediu para ser responsável pela terceira, que converteu. Ao falar do meio-campista, Vojvoda sempre ressalta sua personalidade para tomar decisões.