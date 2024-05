Fortaleza perdeu cinco das últimas seis decisões por pênaltis; relembre

A única vitória aconteceu diante do Retrô, pela Copa do Brasil desta temporada. Nas demais, perdeu para o São Paulo, Bahia, LDU-EQU, Ceará e Vasco

O primeiro revés nos pênaltis deste recorte aconteceu na temporada de 2020, quando o Tricolor do Pici perdeu para o São Paulo por 10 a 9, pela Copa do Brasil. No ano seguinte, desta vez no Nordestão, a equipe cearense voltou a amargar um revés na marca da cal contra o Bahia, pela semifinal do torneio.

O Fortaleza tem convivido com um “fantasma” quando o assunto é decisão por pênaltis. Considerando as últimas seis vezes que o Leão esteve neste tipo de disputa, foram cinco derrotas, todas em momentos cruciais: finais, semifinal e jogos valendo premiações milionárias .

Duas temporadas depois, o Leão encarou outra disputa por pênaltis, agora no Uruguai, na final da Copa Sul-Americana diante da LDU-EQU. A decisão teve desfecho positivo para os equatorianos, que venceram a série por 4 a 3 — o Tricolor chegou a ter a bola para conquistar o título, mas desperdiçou.

A sequência negativa foi interrompida no duelo contra o Retrô-PE, pela segunda fase da Copa do Brasil, em que o Fortaleza não conseguiu vencer no tempo regulamentar no Castelão e precisou confirmar a classificação nos pênaltis. Desta vez, o time do Pici triunfou por 3 a 2.

A equipe de Vojvoda, entretanto, não repetiu o desempenho nas duas disputas posteriores. Contra o Ceará, na final do Campeonato Cearense, e diante do Vasco, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza foi derrotado nas penalidades.