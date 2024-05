CBF divulga áudio do VAR em pênalti de Marinho contra o Vasco na Copa do Brasil

Na manhã desta quarta-feira, 22, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da análise do Árbitro de Vídeo (VAR) no lance polêmico. A partida ocorreu na noite desta terça-feira, 21, terminou em 3 a 3 no tempo regulamentar e o Cruzmaltino avançou nas penalidades .

Após marcar o gol que abriu o placar do duelo entre Vasco e Fortaleza pela Copa do Brasil, o atacante Marinho cometeu o pênalti que resultou no gol de empate do adversário.

No lance, a bola foi cruzada na área do Tricolor e Marinho tentou fazer uma interceptação para deixa-la em posse do goleiro João Ricardo, mas cometeu a infração ao tocar com o braço.

Na revisão, a arbitragem de vídeo, comandada por Wagner Reway, não identificou toque no peito do atleta, mas sim um contato direto no membro superior: "O jogador bloqueia a bola com a mão no cruzamento". Em campo, Wilton Pereira Sampaio e seus assistentes disseram ter a impressão de que a bola toca no peito do atleta.

A decisão foi tomada à partir da Regra 12, registrada nas Regras do Jogo (IFAB/CBF 2023/24), que diz: "Tocar a bola com a mão ou braço: Com a finalidade de determinar com clareza as infrações por toque na bola com a mão, o limite superior do braço se alinha com o ponto inferior da axila. Nem todos os contatos da mão ou do braço de um jogador com a bola constituem uma infração".