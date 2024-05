Pai de Kervin descreve emoção da família com gol em La Bombonera: "Lágrimas de alegria"

Em contato com o Esportes O POVO , o pai da joia venezuelana, Mario Andrade, disse que parte das família estava assistindo seu "pequeno gigante" – como o chamam carinhosamente – e não conseguiram segurar as "lágrimas de alegria". O tento anotado por Kervin foi o primeiro de um clube do Nordeste no estádio argentino.

Na noite desta quarta-feira, 15, o Fortaleza buscou o empate nos minutos finais do jogo contra o Boca Juniors , na emblemática La Bombonera. Na ocasião, o herói do Tricolor veio do banco de reservas: o jovem Kervin Andrade, de 19 anos, que entrou aos 20 minutos da segunda etapa e balançou as redes aos 45 depois de uma jogada que o próprio meia iniciou.

"Sou todo alegria neste momento. Meu 'pequeno gigante' fazendo história com tão pouca idade. É gratificante", disse Mario. Na atual temporada, foi o sétimo gol de Kervin no elenco profissional do escrete vermelho-azul-e-branco, assumindo o terceiro lugar na artilharia.

Kervin Andrade comemora gol no jogo Boca Juniors x Fortaleza, em La Bombonera, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Luis ROBAYO / AFP

Quando saiu da Venezuela e partiu rumo a Fortaleza, Kervin viajou sem a companhia de familiares. Depois, sua mãe (Yexibel Navarro) viajou para acompanhá-lo. Hoje, mora com a mãe em um apartamento particular na capital cearense. Seu pai segue na Venezuela com seus irmãos, mas sonha em estar com o filho novamente em um futuro próximo.

Com o Fortaleza atrás do placar até os minutos finais, Mário relatou que ficou feliz quando Kervin entrou, que sabia que ele tentaria algo, pois "sempre tenta", mas que já não estava esperançoso com o gol, pois a equipe argentina se defendia bem e ele via um jogo "muito físico e travado", principalmente com as paralisações do árbitro. "No momento do gol, não sei como descrever... foi uma explosão e todos choramos de alegria".

Mário descreve Kervin como "uma pessoa muito carismática, humilde e calma, bem humorada e de grande coração".Segundo ele, ojovem é muito maduro e disciplinado, apesar da pouca idade. "Seu relacionamento com sua família é muito estável. Todos o amam e admiram, sendo que os mais novos o veem como um exemplo a seguir", disse.