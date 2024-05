"Pênalti é loteria", destaca Tinga após eliminação do Fortaleza diante do Vasco

Ídolo tricolor ressaltou na saída do campo que grupo comandado por Vojvoda se preparou bem para o embate e elogiou "cabeça no lugar" dos atletas em busca por empate no tempo regulamentar

O Fortaleza se despediu da Copa do Brasil na noite desta terça-feira, 21, ao ser superado pelo Vasco nos pênaltis em São Januário por 5 a 4, após empate em 3 a 3 no tempo regulamentar. Na saída do campo, o lateral Tinga evitou o discurso negativo após a desclassificação, acentuando a resiliência do grupo em se manter bem para buscar o empate em diferentes momentos do jogo. Ele também salientou que a decisão por pênaltis, em sua avaliação, conta com o fator sorte e que o grupo comandado por Vojvoda fez uma boa preparação para a partida.

"Tem que dar parabéns ao grupo. A gente fez um grande primeiro tempo, depois vacilamos um pouco, fizemos um gol, vacilamos no empate, no contra-ataque, mas mantivemos a cabeça no lugar. Pênalti é loteria. Acho que treinamos bem, fizemos nosso melhor e agora é virar a chave que no final de semana tem um grande jogo valendo a Copa do Nordeste", frisou ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza volta a entrar em campo em um novo jogo decisivo. Diante do Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici vai em busca de ser finalista do certame regional. A partida ocorrerá no próximo domingo, 26, às 18 horas, na Arena Pernambuco. Uma reunião para definir esquema de segurança do jogo será feita nesta quarta, 22, após atentado sofrido pelo Leão no último embate entre as equipes em terras pernambucanas.