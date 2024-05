Breno Lopes salienta caráter decisivo de jogo do Fortaleza diante do Vasco

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Equipes disputam por vaga nas oitavas da Copa do Brasil nesta terça-feira, 21, às 21h30min, em São Januário após empate sem gols na primeira partida

Após o empate sem gols na Arena Castelão, Fortaleza e Vasco entram em campo nesta terça-feira, 21, às 21h30min, em São Januário, com apenas uma chance de avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Por este motivo, no embarque do Tricolor do Pici rumo ao Rio de janeiro, o atacante Breno Lopes salientou o valor decisivo que o embate terá para os times.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vamos fazer um jogo decisivo e importante. Sabemos o quanto de diferencial fará para nós passar para a próxima fase. E acho que estamos bem preparados. O professor conseguiu ajustar o que precisava e agora é chegar ao Rio concentrados. Sabemos a força do adversário, mas estamos preparados, estamos conscientes do que temos que fazer para buscar a classificação", salientou ele.