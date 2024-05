Fortaleza empata com Vasco em casa e decidirá vaga nas oitavas da Copa do Brasil no RJ

Machuca e Paulo Henrique disputam lance no jogo Fortaleza x Vasco, no Castelão, pela Copa do Brasil 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza empatou com o Vasco sem gols na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, nesta quarta-feira, 1° de maio, pelo duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil 2024. A decisão da vaga nas oitavas de final acontecerá em São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 21 de maio (terça-feira), às 21h30min (de Brasília). O vencedor do confronto assegura classificação. Em caso de empate, o classificado será decidido nas penalidades. A equipe de Juan Pablo Vojvoda volta a campo no sábado, 4, às 16 horas (de Brasília), contra o Corinthians. A partida, válida pela 5ª rodada da Série A, será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.

FORTALEZA 0 X 0 VASCO | O JOGO PRIMEIRO TEMPO Juan Pablo Vojvoda colocou o que tinha de melhor à disposição contra o Vasco, sobretudo no setor ofensivo, que reunia Yago Pikachu, Imanol Machuca e Juan Martín Lucero. O ponta-esquerda dava rotatividade a fase ofensiva do Tricolor do Pici, caindo por dentro e pela direita, para confundir o sistema defensivo do Vasco. No início, as equipes encontravam dificuldade para trabalhar a bola após o meio-campo. A equipe carioca estava armada para contra-atacar, com Rayan e David sendo os velocistas e Vegetti de centroavante. O time ainda explorava os lançamentos buscando o camisa 9, mas não obteve sucesso. A melhor chance do Vasco veio aos 22 minutos com Paulo Henrique, mas o lateral-direito parou em João Ricardo.

O Fortaleza, após os 25 minutos, melhorou na partida e passou a ocupar mais o campo ofensivo. Machuca era o responsável por construir os ataques do Fortaleza, como aconteceu aos 36, com o ponta-esquerda servindo Pikachu entre os defensores, mas o ala-direito desperdiçou duas chances, parando em Léo Jardim. No lance seguinte, acionou Lucero, mas o argentino finalizou à esquerda do arqueiro carioca. Pochettino, nos acréscimos, teve a melhor oportunidade do primeiro tempo, ao receber de Zé Welison e finalizou cruzado, acertando a trave de Léo Jardim. SEGUNDO TEMPO O Vasco voltou para a etapa decisiva controlando a posse de bola, mas repetindo os erros do primeiro tempo, com dificuldade para desenvolver o jogo no meio-campo e sem criar oportunidades claras. O Fortaleza, por sua vez, perdeu ímpeto e passou a arriscar mais de média-longa distância, como aconteceu aos 15 minutos, quando Zé Welison arrematou e parou em Léo Jardim. A partida seguiu equilibrada e com as equipes encontrando dificuldades de chegar próximo da meta defensiva. Juan Pablo Vojvoda chegou a acionar Kervin Andrade, Marinho e Moisés, mas o time seguiu burocrático em campo, sem encontrar alternativas para atacar o Vasco. A equipe de Rafael Paiva, por sua vez, nos minutos finais, passou a administrar o resultado, para levar o empate para São Januário e decidir a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil no Rio de Janeiro. FORTALEZA 0 X 0 VASCO | FICHA TÉCNICA Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Zé Welison (Hércules), Matheus Rossetto (Kervin Andrade) e Tomás Pochettino; Yago Pikachu (Marinho), Imanol Machuca (Moisés) e Juan Martín Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.