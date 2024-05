Guerra judicial e novo técnico: como chega o Vasco para o confronto diante do Fortaleza

Nas quatro linhas, o momento é questionável. A equipe não começou bem a Série A do Brasileiro e logo demitiu seu então treinador Ramon Díaz

Dentro e fora de campo, o momento não é bom. O clube carioca passa por uma guerra judicial com a empresa dona de 70% da sua SAF, a 777 Partners. O grupo adquiriu esse valor, deixando 30% pertencentes a associação, no caso, o próprio Club de Regatas Vasco da Gama.

Nesta terça-feira, 21, Vasco e Fortaleza se enfrentam pelo de jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro. A equipe Cruzmaltina não vive o melhor dos seus dias para enfrentar o tricolor.

O motivo não é apenas retomar o futebol da agremiação para associação civil sem fins lucrativos, mas sim, passar para outra corporação, no caso, a Crefisa, que possui como dona Leila Pereira, mandatária do Palmeiras.

No entanto, a firma não vem cumprindo com o previsto em contrato. A organização teria até outubro para fazer o aporte financeiro de setembro. Porém, o presidente vascaíno, o ex-jogador e comentarista, Pedrinho, não esperou e entrou na justiça contra 777.

Novo treinador

Nas quatro linhas, o momento também é questionável. A equipe não começou bem a Série A do Brasileiro e logo demitiu seu então treinador Ramon Díaz, depois de uma goleada em casa por 4 a 0, contra o Criciúma-SC.

Em seu lugar, foi contratado o português Álvaro Pacheco, porém, não deve estrear diante do Leão do Pici, já que desembarcou no Rio de Janeiro apenas nesse último domingo, 19.

À beira do campo deve estar o interino Rafael Paiva, que também estava no 0 a 0 da Arena Castelão, no jogo de ida.