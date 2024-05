Sem Brítez, Fortaleza viaja para o duelo diante do Vasco pela Copa do Brasil

Brítez foi substituído durante o intervalo do jogo contra o Boca Juniors-ARG, na última quarta-feira, 15, em La Bombonera. Até o momento, o Leão do Pici não divulgou a lesão do camisa 19

O Fortaleza embarcou nesta segunda-feira, 20, pelo período da manhã, para o Rio de Janeiro, onde enfrenta a equipe do Vasco da Gama, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Ao todo, 24 jogadores foram relacionados para o duelo na capital fluminense.

As ausências ficam por conta do zagueiro Emanuel Brítez, o volante Lucas Sasha, o meia Calebe, todos no departamento médico. Kayzer também não viajou, mas por já ter jogado a competição pela equipe do Criciúma.

Brítez foi substituído durante o intervalo do jogo contra o Boca Juniors-ARG, na última quarta-feira, 15, em La Bombonera. Até o momento, o Leão do Pici não divulgou a lesão do camisa 19.