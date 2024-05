Fortaleza tenta vencer Vasco pela primeira vez como visitante; veja histórico

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.05.2024: Machuca. Fortaleza x Vasco. Arena Castelão. Copa do Brasil. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza tentará nesta terça-feira, 21, às 21h30min (de Brasília), em São Januário, conquistar a primeira vitória contra o Vasco atuando como visitante. Caso consiga, o Leão do Pici, além de assegurar classificação às oitavas de final, irá embolsar R$ 3,465 milhões. Na história, Vasco e Fortaleza duelaram em nove oportunidades, com o time carioca sendo mandante. Ao todo, foram seis vitórias registradas pelo Cruzmaltino e três empates. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No último encontro entre as equipes, em 2023, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Fortaleza por 1 a 0. Naquela ocasião, Dimitri Payet marcou o tento da vitória.