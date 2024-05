Fortaleza parabeniza Éderson por ida à seleção brasileira: "Sabíamos que ia acontecer"

Éderson passou pelo Pici na histórica temporada do clube de 2021, quando conquistou a vaga na Copa Libertadores pela primeira vez

O clube tricolor, por sinal, parabenizou a conquista do seu ex-camisa 13. "A verdade é que a gente já sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. Parabéns pela convocação, Éderson! A Nação Tricolor estará sempre na torcida pelo seu sucesso", disse a agremiação em nota.

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou mais quatro jogadores para a disputa da Copa América 2024 . Dentre eles, está o volante Éderson, atualmente na Atalanta-ITA, mas com passagem marcante pelo Fortaleza .

À época, estava por empréstimo junto ao Corinthians e chegou a ter seu contrato renovado com o Leão do Pici por mais um ano, no caso, 2022.

Entretanto, mesmo após anúncio, uma proposta da Salermitana-ITA acabou levando-o à Europa.