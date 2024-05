Ex-Fortaleza, volante Éderson é convocado para Seleção Brasileira

Éderson comemora gol marcado pela Atalanta na Europa League 23/24 Crédito: Reprodução/Atalanta

O volante Éderson, ex-jogador do Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior, neste domingo, 19, para os jogos da seleção brasileira na Copa América, que começa em junho, nos EUA. Na última quinta-feira, 16, a Conmebol permitiu a inscrição de mais três atletas para cada seleção. Os nomes escolhidos pelo comandante da Amarelinha foram, além de Éderson, hoje no Atalanta-ITA, o zagueiro Bremer, Juventus-ITA, e o ponta Pepê, do Porto-POR. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O goleiro Rafael, do São Paulo, também foi convocado após Éderson, arqueiro do Manchester City, ser cortado da equipe por fratura no rosto em choque com o zagueiro argentino Romero, do Tottenham, em partida na última terça-feira, 14.