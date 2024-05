Vojvoda exalta partida diante do Boca Jrs: "Conseguimos um ponto importante"

Jogando em um dos estádios mais importantes do futebol mundial, o Fortaleza empatou em 1 a 1 diante do Boca Juniors pela Sul-Americana. O empate com sabor de vitória assegurou a liderança do Tricolor no grupo D da competição por mais uma rodada. Em análise sobre a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda exaltou o resultado conseguido pelo Leão fora de casa.

“Conseguimos um ponto importante que vai servir se fizermos as coisas bem no Castelão. Sabemos a dificuldade que é jogar aqui, sabíamos que o Boca seria nosso principal rival no grupo, por isso é importante chegar no final dessa etapa nessa situação na tabela”, declarou Vojvoda.