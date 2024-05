Kervin revela pedido de Vojvoda por gol antes de entrar em campo

O tento que garantiu um ponto ao Leão do Pici foi o sétimo do jovem venezuelano na temporada

Estrela do empate do Fortaleza diante do Boca Juniors, o meia Kervin Andrade viveu uma noite mágica ao marcar o único gol tricolor na partida . Em entrevista coletiva pós-jogo, o jovem meio-campista falou sobre o momento especial.

Entrando para substituir Pedro Augusto aos 74 minutos de partida, Kervin não só balançou as redes como participou da construção da jogada que originou o empate para o clube do Pici.

Ao ser questionado sobre a importância do gol, o jogador revelou o pedido do técnico Vojvoda por um tento do jogador antes de entrar em campo.

“É um sonho realizado. Não é qualquer coisa fazer um gol na Bombonera e contra este rival tão complicado. Na hora que o professor me chamou ele disse: ‘Kervin, faça um gol’. Então eu entrei com personalidade e, graças a Deus, consegui o gol para ajudar a equipe com esse empate”, relatou Kervin.