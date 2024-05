Jornal argentino destaca clima de final entre Boca e Fortaleza: "O que não mata, fortalece"

O Fortaleza visita o Boca Juniors na emblemática La Bombonera na noite desta quarta-feira, 15, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Analisando a atmosfera para o jogo, o tradicional jornal argentino Olé descreveu como um ambiente de final e brincou na manchete: "O que não mata, fortalece" (Em espanhol, "Lo que no mata, Fortaleza").

Com o Boca enfrentando uma sequência de jogos difíceis, o jornal definiu que a vida da equipe argentina "é como uma necessidade de masoquismo, um prazer no próprio sofrimento. Nunca tem algumas semanas de paz de espírito. Um círculo vicioso do qual o Boca não consegue sair", indicando que o clube complicou a própria situação, que poderia estar em um momento mais tranquilo.

O cenário de final da partida desta quarta ganha um peso especial pela situação da tabela. O Boca, que no primeiro encontro com o Leão optou por utilizar uma equipe praticamente toda reserva, desta vez irá com força total — incluindo a presença do astro uruguaio Cavani entre os titulares. Eliminado da Copa da Liga Argentina, o Xeneize passou a priorizar a Sula e, caso vença, dependerá apenas de si para garantir o primeiro lugar do grupo na última rodada.