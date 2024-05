Calebe completará 30 jogos como desfalque por lesões desde que chegou ao Fortaleza

Com oito gol e nove assistências em 65 jogos com a camisa tricolor, Calebe apresentou, desde sua chegada, grandes desempenhos, sendo decisivo em momentos importantes para o Fortaleza. Contudo, vem sendo atrapalhado pela dura sequência de lesões e, pelo escrete vermelho-azul-branco, completou 90 minutos em apenas duas oportunidades.

Camisa 10 e referência técnica do elenco quando disponível no plantel de Vojvoda, o atleta se recupera de um edema muscular na coxa esquerda e não atua desde o jogo de ida das finais do Campeonato Cearense, quando entrou aos 13 minutos da segunda etapa e deixou o gramado chorando por conta da lesão com apenas sete minutos em campo. No período fora, o meia chegou a entrar em período de transição para voltar a jogar, mas sentiu novamente durante os treinamentos.

Já em 2024, o ofensivo participou de apenas dez dos 30 jogos disputados pelo Leão, sendo desfalque em todos os jogos da Copa Sul-Americana e no jogo de volta da final do Cearense, na qual foi decisivo na temporada anterior marcando o gol que deu o pentacampeonato ao Fortaleza.

Histórico de lesões na temporada passada

Ante o Libertad, nas oitavas de final do torneio continental, Calebe foi substituído por ter sofrido um trauma no joelho. Após exames médicos, foi constatado um estiramento ligamentar no joelho direito com previsão de tratamento entre três e quatro semanas. A lesão resultou em um intervalo de oito jogos sem ser relacionado.

Contudo, vale lembrar que o meia não figurava no departamento médico nos últimos dois jogos do recorte, mas aprimorava a parte física para retornar.

Nos cinco jogos após a lesão, ainda sem estar 100%, não fez nenhuma partida com mais de 25 minutos, passando apenas 3 minutos contra o América-MG e sem entrar ante o Corinthians no jogo da Sul-Americana.

Na grande final contra a LDU, na sequência, figurou na lista do departamento médico tricolor em transição após um edema na parte posterior da coxa esquerda. Após o confronto decisivo, ainda foi desfalque nos dois jogos seguintes pelo mesmo motivo.

O Leão do Pici foi derrotado nos três jogos em que ele esteve ausente.Quando retornou, Calebe foi um dos responsáveis pela reação final do Fortaleza na Série A, sendo peça importante para o time alcançar a classificação para a Sul-Americana desta temporada. Nos jogos finais, foram dois gols e quatro assistências assinaladas.



Minutagem no Fortaleza

Desde que chegou ao Fortaleza, Calebe completou 90 minutos em campo em apenas duas oportunidades. A primeira, no 4 a 0 sobre o Ferroviário, no Clássico das Cores do Campeonato Cearense de 2023. A segunda, contra o Palmeiras no empate por 2 a 2 no Brasileirão.