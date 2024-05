Árbitro da final da Sul-Americana de 2023 apitará Boca Juniors x Fortaleza

O profissional, inclusive, é rosto conhecido da torcida tricolor. Isso porque ele apitou a final da Sula de 2023, onde o Leão do Pici ficou com o vice-campeonato após ser derrotado pela LDU, do Equador, nos pênaltis.

Nesta quarta, 15, em Boca x Fortaleza, Jesús Valenzuela será auxiliador por Jorge Urrego e Tulio Moreno. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Juan Soto. Todos os citados são venezuelanos.

Comandado por Juan Pablo Vojvoda, o Tricolor de Aço precisa apenas de uma vitória diante dos xeneizes para garantir sua vaga nas oitavas de final do torneio continental. Atualmente, a equipe ocupa a liderança do Grupo D com nove pontos. O adversário do duelo, Boca, é o segundo com sete.