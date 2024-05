Vojvoda lamenta novo empate do Fortaleza e defende Marinho: "Acredito nele"

Após o empate em 1 a 1 diante do Botafogo na noite de ontem, o Fortaleza chegou ao quarto empate seguido no Brasileirão. Com o resultado, o time finaliza a rodada na 11ª colocação com apenas sete pontos. Em análise sobre a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda deixou claro o descontentamento com o desempenho de sua equipe na competição.

“Não sei se a palavra é frustrante, mas o saldo é negativo. Foram três partidas em casa, as três estávamos ganhando, recebemos o empate. A palavra que eu usaria seria negativo quanto à efetividade. Perdemos seis pontos. [...] Temos que trabalhar para conseguir as vitórias, finalizar as partidas, principalmente dentro de casa”, analisou Vojvoda.